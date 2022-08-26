Названы сроки завершения реконструкции пункта пропуска на границе РФ с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Первый этап реконструкции пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе России с Азербайджаном планируется завершить к концу 2022 года.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в сообщении министерства транспорта России.

По данным ведомства, работы по первому этапу реконструкции автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр на дагестанском участке выполнены на 70 процентов.

"На данный момент ведутся отделочные работы в служебно-производственном здании пропуска туристических групп, здании санитарно-карантинного поста, выполняется монтаж оборудования в боксе углубленного досмотра, проводятся пуско-наладочные работы на весогабаритном комплексе и работы по благоустройству территории здания кинологической службы", - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что этот пункт пропуска в рамках транспортного коридора Север-Юг имеет важное стратегическое значение в обеспечении транзита, экспорта и импорта грузов из России в Азербайджан и наоборот.

"Реконструкция пропускного пункта Яраг-Казмаляр позволит увеличить его пропускную способность почти в три раза по количеству транспорта и туристов (до 1,4 тысячи транспортных средств и до 5,1 тысячи человек в сутки). Грузооборот при этом будет увеличен до порядка трех миллионов тонн в год с потенциальной возможностью роста до четырех миллионов тонн", - отмечает министерство.