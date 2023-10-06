ASCO провело капитальный ремонт буксира-снабженца «Андога»

БАКУ /Trend/ - Буксир-снабженец "Андога", принадлежащий Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), прошел капитальный ремонт, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным ASCO, работы, выполненные на cудоремонтном заводе «Бибихейбат», были выполнены в срок и с высоким качеством.

В ходе ремонта один стояночный двигатель типа «Caterpiller» 3412 4W39, отработавший свой ресурс, заменен на современный дизель-генератор типа «Deutz», проведен осмотр главных двигателей, устройства брашпиля, водомасляных охладителей, насосов, воздушных баллонов, трубопроводных систем (с фитингами), водонепроницаемых дверей, иллюминаторов, электрических систем управления и защиты механизмов, а также составлены протоколы о дефектах и проведены ремонтные работы по запросу представителей инспекции.

Кроме того, обновлены современные аварийно-спасательные радиостанции УКВ нового типа для связи и электрорадионавигации, установлена ​​радиолокационная станция и капитально отремонтирован командно-вещательный блок.

Более того, уже на верфи были отремонтированы рулевые и весловые устройства, донная и бортовая арматура и протекторные устройства, а также заменены поврежденные участки в подводной и надводной части корпуса и непригодные к использованию металлические защитные балки. После завершения корпусных ремонтных работ на корабле были проведены малярные работы.

Также в целях улучшения жилищно-бытовых условий личного состава были проведены необходимые ремонтные работы в столовой, санузлах, комнате отдыха и каютах.

После ремонта корабль вывели на ходовые испытания, которые завершились успешно.

Напомним, что ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» создано путем слияния и реорганизации Морского нефтяного флота в целях увеличения местных и международных перевозок в сфере морского судоходства, а также усиления конкурентоспособности и транзитного потенциала Азербайджана. В состав ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» входит транспортный флот, а также специализированный флот и судоремонтные заводы.