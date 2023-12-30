Международный аэропорт Гейдар Алиев подводит итоги 2023 года

Бакинский аэропорт успешно завершает 2023 год важными достижениями в области инноваций, улучшении инфраструктуры и расширения маршрутной сети. По информации на 30 декабря 2023 года, число пассажиров, обслуженных аэропортом, достигло рекордного показателя - более чем 5,7 миллионов человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Награды: Международный аэропорт Гейдар Алиев стал победителем премии Skytrax World Airport Awards 2023 в номинациях "Лучший региональный аэропорт Центральной Азии/СНГ" и второй раз подряд "Лучший персонал аэропорта Центральной Азии и СНГ".

Расширение маршрутной сети: Пассажирам были предложены новые и уникальные направления, включая возобновление партнерства с такими авиакомпаниями, как China Southern, AirBaltic, Flyadeal, Air Cairo и İraqi Airways, а также увеличение частоты рейсов с WizzAir, Wizz Air Abu Dhabi и LOT. В список авиакомпаний, выполняющих рейсы в Бакинский аэропорт, добавлены "WizzAir Malta", "IndiGo", "Georgian Wings" и "Aegean Airlines". Таким образом, из аэропорта можно путешествовать в 68 городов мира посредством 38 авиакомпаний.

Улучшение пассажирского опыта: С целью повышения качества и эффективности обслуживания, а также создания современной, комфортной инфраструктуры в 2023-м году в бакинском аэропорту пассажирам был представлен ряд нововведений. Таким образом, посетители теперь могут воспользоваться инновационной услугой, обеспечивающую быстрый въезд и выезд транспортных средств и различные способы оплаты парковки. Для обеспечения комфортного и гибкого процесса высадки/встречи пассажиров предоставлены специальные полосы "drop off"/“pick up”. Кроме того, общественный транспорт «Аэропорт Экспресс» по маршруту Международный аэропорт Гейдар Алиев курсирует с интервалом в 30 минут до 01:00.

Помимо прочего, накануне внедрена Система Авторизации Проездных Документов (TDAS), которая упрощает и ускоряет процесс предполетного оформления, сокращает очереди в аэропорту и усиливает безопасность.

Отметим, что бакинский аэропорт и впредь намерен укреплять свою репутацию ведущего авиационного узла региона, предлагая пассажирам высокий уровень обслуживания и комфорта.