Bek Air приостановила возврат средств за билеты на отмененные рейсы

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года близ Международного аэропорта Алматы, отменила все авиарейсы, запланированные по 24 января включительно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

«В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению авиакомпании, для того, чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, следует обратиться по месту их приобретения. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане была приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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