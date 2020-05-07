80 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Казахстане
В Казахстане зарегистрированы еще 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане - 25, Алматы - 28, Атырауской области - 11, Костанайской области - 4, Западно-Казахстанск области - 2, Мангистауской области - 9, Кызылординской области - 1. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4502: в Нур-Султане – 853, Алматы – 1422, Шымкенте – 222, Акмолинской области – 101, Актюбинской области – 172, Алматинской области – 176, Атырауской области – 240, Восточно-Казахстанской области – 30, Жамбылской области – 168, Западно-Казахстанской области – 210, Карагандинской области – 175, Костанайской области – 58, Кызылординской области – 223, Мангистауской области – 105, Павлодарской области – 152, Северо-Казахстанской области – 33, Туркестанской области – 162.