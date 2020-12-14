В Казахстане впервые сданы в эксплуатацию вертолеты местной сборки

12 декабря 2020 года в г. Алматы состоялась торжественная передача первой партии вертолетов Ми-8АМТ для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан, произведенных на предприятием АО «Авиаремонтный завод № 405».

Данный проект по сборке вертолетов реализован в соответствии с поручением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Назарбаева Н.А., данных в 2015 году по итогам государственного визита Президента Российской Федерации Путина В.В.

В мероприятии приняли участие руководство АО «Вертолеты России» и государственных органов Республики Казахстан.

Ми-8АМТ – многоцелевой вертолет, является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире. Широко используется более чем в 50-ти странах для выполнения множества гражданских и военных задач.