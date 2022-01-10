Президент Казахстана выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Казахстан 10 января 2022 15:19 (UTC+04:00)
Президент Казахстана выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Выступление президента:

Уважаемые коллеги!

Проведение нашего внеочередного саммита связано с чрезвычайными событиями.

За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис.

Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю Независимости.

С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша Организация в целом.

Хочу поблагодарить нашего Председателя Никола Воваевича Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов.

Особые слова благодарности хотел бы выразить Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.

С вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну.

Выражаю благодарность Александру Григорьевичу Лукашенко, Садыру Нургожоевичу Жапарову, Эмомали Шариповичу Рахмону за политическое и даже боевое братство.

Сегодня у нас Общенациональный траур по погибшим в дни трагедии в Казахстане. Я искренне благодарю вас за соболезнования по этому случаю.

Хотел бы выразить признательность Генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Васильевичу Засю, всему сплоченному коллективу Секретариата и Объединенного штаба нашей Организации.

Фактически, это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов.

Для нас принципиально важна не только военная, но и, прежде всего, моральная поддержка партнеров по ОДКБ.

Все государства-участники Организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана.

* * *

Сейчас хотел бы проинформировать вас о текущей ситуации в нашей стране и о том, что произошло за минувшие дни.

Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи.

Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка – год, два или три – покажет следствие.

Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки.

Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности.

Все эти действия решительно пресекались.

Но организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений.

В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ.

Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования.

Все они были услышаны и выполнены государством.

Правительство ушло в отставку, цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне.

Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ.

Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения.

Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков.

Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы.

Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй-третий план, о них забыли.

Вслед за этим развернулась «горячая фаза».

Вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа.

Стала очевидной главная цель: подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти.

Речь идет о попытке государственного переворота.

Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу.

Об этом свидетельствуют синхронные, я подчеркиваю, синхронные, нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы.

Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных.

В ходе нападений на войсковые части и армейские блокпосты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой.

В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания департамента внутренних дел в городе Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов.

Только в Алматы было захвачено 7 оружейных магазинов.

Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками.

Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов.

Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них «живым щитом».

Имея численное преимущество как минимум в 5 раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы.

Имели место варварские нападения на больницы.

Чтобы распылить ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт.

Агрессия охватила одновременно 11 регионов.

Но основной удар был направлен против Алматы.

Как вы знаете, это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы.

Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем и всей страны.

Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана.

Мы видели скопления боевиков вокруг резиденции Президента.

По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами.

Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры.

Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль.

К сожалению, это далось очень дорогой ценой – потерями среди силовиков и мирных жителей.

Погибло 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения.

К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется.

По всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса.

Разграблено свыше 100 торговых центров и банков.

Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц.

Причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает Специальная правительственная комиссия

С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана.

Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя.

Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают следы.

Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти.

В соответствии с решением Совета Безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранительных и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии.

События в Казахстане приобрели критический характер.

Алматы и 9 областных центров оказались в руках бандитов.

Мы объявили режим контртеррористической операции.

Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие.

Оно оказалось крайне своевременным.

Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции.

Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов.

На сегодняшний день в соответствии с Решением Совета коллективной безопасности в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач Коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2 030 человек и 250 единиц техники.

Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

Чуть позже мы заслушаем доклад Генерального секретаря ОДКБ по обстановке и реализуемым задачам.

Как я уже сказал, это первая миротворческая миссия ОДКБ.

Уверен, что Организация получит полезный положительный опыт.

Будут проанализированы «узкие места» и сделаны соответствующие выводы, внесены корректировки в регулирующие документы.

В целом хочу подчеркнуть, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств.

Фактически, произошедшие события стали переломным этапом в развитии Организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт.

Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности.

Поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ.

Казахстан внесет свой вклад в это дело.

Одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации.

Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утверждающих Решений Совета коллективной безопасности и других органов.

Важно также обеспечить максимальную политическую поддержку решения об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны ООН и других авторитетных международных организаций, ведущих мировых СМИ, а также аналитических центров разных стран.

Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ.

Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации.

В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные СМИ, имеет место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ, так и прочтение ситуации в Казахстане.

Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами.

Это абсолютная дезинформация.

Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов.

Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии.

На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты.

Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики.

Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, а потом началось то, что в историю войдет, наверное, как «Алматинская трагедия».

Между тем Устав ООН признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

В ближайшее время, после завершения предварительного расследования, мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны.

Как мы видим, отдельные СМИ и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах.

Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА, а также международные гуманитарные организации, заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников.

Делать поспешных выводов не следует.

Я благодарю всех, кто с самого начала был уверен в том, что Казахстан преодолеет этот сложный этап в нашей новейшей истории.

Особенно это касается ОДКБ.

Убежден, совместными усилиями мы сделаем так, чтобы временное развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было максимально безопасным, эффективным. Надо прямо сказать, что миссия миротворческого потенциала ОДКБ была в высшей степени эффективной, полезной.

С нашей стороны, как я думаю, ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается.

В сложившейся ситуации наше недавнее решение об учреждении института Специального представителя Генсека ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность.

Хотел бы четко заявить, что мы будем твердо защищать право народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью.

В то же время мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма и, тем более, боевые действия против Казахстана, как это произошло недавно.

Не позволим покушаться на наши государственный суверенитет и территориальную целостность.

Хочу заверить, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства.

Уважаемые друзья, коллеги!

В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен.

Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены.

В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях.

На сегодня в органы полиции доставлено около 8 тысяч лиц.

Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям.

Изъято 116 единиц оружия.

Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее.

Предстоит большая напряженная работа, задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии.

Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни.

Завтра я внесу в Парламент предложение по новому составу Правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ.

Главное – не допустить в будущем повторения таких событий на всем пространстве коллективной безопасности.

Думаю, в этом и заключается наша основная задача на ближайшую перспективу.

Казахстан готов к этой работе и всегда поддержит своих союзников.

Спасибо за внимание.

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