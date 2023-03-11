Казахстан расширяет сотрудничество с ЕС в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Казахстан расширяет сотрудничество с Евросоюзом в ряде сфер, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Он отметил, что Казахстан остается единственной страной в регионе, которая подписала и ратифицировала соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и его государствами-членами, а также добавил что при этом страна не ограничивается 29 направлениями взаимодействия, определенными данным соглашением.

В то же время замминистра подчеркнул, что в прошлом году Казахстан и ЕС запустили сотрудничество в таких областях, как редкоземельные металлы, "зеленый" водород, аккумуляторы, развитие транспортно-логистического потенциала, а также диверсификация цепочек поставок товаров.

По его словам, на данный момент более трёх тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики, в том числе такие мировые гиганты, как "Shell", "Eni", "Total", "Amazonen-Werke", "Air Liquide", "Alstom" и "Carlsberg".

"В связи с геополитической ситуацией в регионе многие европейские компании выражают значительный интерес к релокации в Казахстан. Уже имеются конкретные договоренности с крупными компаниями Великобритании, Литвы, Дании, Чехии либо об открытии нового производства в Казахстане, либо о переносе их региональных офисов", - добавил Василенко.