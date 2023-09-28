Вырос объем грузоперевозок по Среднему коридору через Казахстан

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев 2023 года объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) через Казахстан вырос на 86% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,6 млн тонн, передает Trend.

Согласно информации пресс-службы "Казахстанских железных дорог" (Қазақстан темір жолы), экспорт из Казахстана составил 1,2 млн тонн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.