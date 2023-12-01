Казахстан играет решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан играет решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений. Мы стали первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации "зеленых" технологий практически в каждом секторе национальной экономики.

"Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зеленого" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал. Являясь ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43 процента мировых поставок, мы играем решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.