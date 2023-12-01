Казахстан решил созвать Региональный климатический саммит - Токаев

БАКУ /Trend/ - Чтобы придать импульс действиям по защите климата в Центральной Азии, Казахстан также решил созвать Региональный климатический саммит в 2026 году под эгидой ООН.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Чрезвычайная климатическая ситуация – это глобальный кризис, который требует глобального ответа. Мы несем общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех", - отметил он.

По его словам, Казахстан твердо убежден, что только коллективные действия и сотрудничество помогут разрешить климатический кризис.

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