Председательство в ЦАРЭС переходит к Казахстану

БАКУ /Trend/ - Вице-министр нацэкономики Казахстана и национальный координатор программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) от Казахстана Абзал Абдикаримов принял участие в 22-ой Министерской конференции в Тбилиси, передает Trend.

Согласно информации, на мероприятии странами-участницами программы ЦАРЭС были утверждены ключевые документы, включая "Видение ЦАРЭС по изменению климата" и "Концепция подготовительного Фонда проектов ЦАРЭС по климату и устойчивому развитию". Абдикаримов подчеркнул, что Казахстан стремится к экономическому развитию, устойчивому изменению климата.

Сообщается, что участники также обсудили ход реализации программы ЦАРЭС, обратив внимание на диверсификацию торговых потоков и транзитно-транспортных маршрутов в регионе. В свете геополитической ситуации была отмечена роль Транскаспийского магистрального транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Отмечается, что председательство в ЦАРЭС с 1 января 2024 года переходит от Грузии к Казахстану.