В Жамбылской области Казахстана увеличить число объектов ВИЭ к 2030 году

БАКУ /Trend/ - Жамбылская область выделяется как первый регион Казахстана, внедривший в работу ветряные и солнечные электростанции, сообщило областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает Trend.

Согласно информации, в настоящее время эта область привлекает инвесторов, включая зарубежных, для осуществления перспективных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. На данный момент в области функционируют 21 объект возобновляемых источников энергии с общей мощностью 451,3 МВт, и предполагается довести число таких объектов к 2030 году до 32 с общей мощностью 2,4 ГВт.

Также отмечено, что ожидается внедрение трех крупных проектов в сфере возобновляемой энергии в ближайшие годы. Это ветровая электростанция компании Masdar (ОАЭ) в Сарысуском районе мощностью 500 МВт и ветряная электростанция компании China Power International Holding Limited в Сарысуском районе мощностью 500 МВт.