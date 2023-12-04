Зарубежные авиакомпании получили право летать в 13 городов Казахстана без ограничений

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта Казахстана объявило, что иностранные авиакомпании теперь имеют возможность выполнять рейсы в аэропорты 13 городов страны без ограничений, передает Trend.

Минтранспорта отметил, что в целях повышения привлекательности авиационного рынка Казахстана агентство по защите конкуренции внесло изменения в режим "открытое небо". В частности, внесено изменение в приказ министерства, которое снимает ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования 5-й степени "свободы воздуха" только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.

Представители министерства выражают уверенность в том, что данное решение способствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению обслуживания и расширению маршрутной сети.

Режим "открытое небо" действует в аэропортах 13 городов Казахстана, включая Астану, Алматы, Актау, Актобе, Караганду, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Туркестан, Усть-Каменогорск и Шымкент.