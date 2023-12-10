Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевших корью

БАКУ /Trend/ - Данные о мировой вспышке кори были опубликованы Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает Trend.

Согласно этим данным, Казахстан занял третье место по числу заражений. В Йемене было зарегистрировано более 23 тыс. случаев кори, в Индии – почти 15 тыс., в Казахстане – 12 985. Следом идут Эфиопия – более 11 тыс., Пакистан – более 8 тыс., Демократическая Республика Конго – около 6 тыс. и Россия – 4305.

Вспышка кори оказалась более масштабной, чем ожидалось, и эксперты связывают это с воздействием пандемии коронавирусной инфекции.

В середине ноября главный государственный санитарный врач РК подписал постановление от 1 ноября 2023 года "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори".