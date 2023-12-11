Казахстан намерен на 25% снизить зависимость в обеспечении водой от других стран

БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы власти Казахстана планируют сократить зависимость от соседних стран в обеспечении водой на четверть. Об этом было объявлено в ходе заседания Водного совета, которым председательствовал премьер-министр Алихан Смаилов, передает Trend.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что из общего объема водных ресурсов в 102,3 куб. км в Казахстане 54% образуется на его территории, в то время как оставшиеся 46% поступают из соседних стран. Ежегодное потребление воды отраслями экономики составляет около 25 куб. км, с распределением 65% для сельского хозяйства и 25% для промышленности. Система включает более 17 тыс. рек, 4 тыс. озер, 4,5 тыс. подземных водоносных месторождений и 13 тыс. водохозяйственных сооружений.

Для решения проблемы нехватки воды и обеспечения водной безопасности страны разработан комплексный план на 2024-2030 годы. План включает строительство и реконструкцию водохранилищ, гидротехнических сооружений, ирригационных систем и водопроводов. Реализация этого плана позволит увеличить доступные водные ресурсы на 3,7 куб. км, расширить орошаемые земли до 2,2 млн га, сократить потери поливной воды на 3 куб. км и обеспечить водоснабжение 41 населенному пункту с населением более 55 тыс. человек.

В планах также предусмотрено строительство 20 новых водохранилищ в период с 2024 по 2026 годы, что приведет к увеличению орошаемых земель на 250 тыс. га и уменьшению риска затопления для 70 сельских населенных пунктов, где проживает 137 тыс. человек. Эти шаги помогут снизить зависимость Казахстана от соседних стран в водоснабжении на 25%. Важным аспектом также является эффективное использование воды в сельском хозяйстве, с планами внедрения водосберегающих технологий на 150 тыс. га орошаемых площадей ежегодно.