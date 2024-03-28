Казахстан готов к сотрудничеству с соседями в развитии коридора "Север–Юг" - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан готов к сотрудничеству с соседями в развитии международного транспортного коридора "Север–Юг".

Как передает в четверг Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань.

"Крайне важно наращивать наши усилия по развитию как существующих, так и новых транспортных маршрутов. В их число входит Транкаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый Средний коридор, который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой. В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 миллиона тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 миллионов тонн. В то же время Казахстан готов к сотрудничеству со своими соседями в развитии коридора "Север–Юг"", - подчеркнул он.

По мнению Токаева, расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии имеет стратегическое значение.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Также отметим, что фундамент транспортного коридора Север-Юг был заложен на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года.

Всего соглашение ратифицировали 13 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Российская Федерация, Таджикистан, Турция и Украина).

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