Единый QR-код для всех банков запустят в Казахстане в 2025 году

БАКУ /Trend/ - План по запуску национальной системы единого QR-кода для всех банков в Казахстане намечен на 2025 год. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает Trend.

Сулейменов подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведется. Целью системы является создание единого QR-кода, который будет взаимочитаемым и взаимопринимаемым для всех банков. В результате этого пользователи смогут совершать платежи в магазинах независимо от банка, который выпустил QR-код.

Ранее глава Нацбанка высказался о необходимости снижения монополии на рынке платежей. Он подчеркнул, что два крупнейших банка страны занимают значительную долю на рынке, и новая система поможет сделать процесс платежей более прозрачным и удобным для всех участников. По его словам, руководства банков активно сотрудничают с Национальной платежной корпорацией по внедрению новой системы.

Пилотное внедрение системы запланировано на конец текущего года, а полноценный запуск единого QR-кода для всех банков планируется к 2025 году.