Объем грузоперевозок морским и прибрежным транспортом в Казахстане вырос в 2 раза

БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Казахстане за январь-октябрь 2024 года составил 883,4 млн тонн, что на 8,9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщает Trend, наибольший рост показал морской и прибрежный транспорт, где объем перевозок увеличился в два раза. За 10 месяцев текущего года морским транспортом было перевезено 2,3 млн тонн грузов.

В абсолютном выражении наибольшее количество грузов перевезено железнодорожным транспортом - 352,4 млн тонн, что на 2,2 проц. больше по сравнению с прошлым годом.

Объем грузоперевозок автомобильным транспортом составил 283,6 млн тонн, показав рост на 19,8 процентов Авиационные грузоперевозки достигли 22,4 тыс. тонн - это на 18,1 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.