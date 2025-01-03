Президент Казахстана опроверг слухи о планах возглавить ООН в 2026 году

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не планирует возглавлять ООН в 2026 году, опровергнув распространенные в социальных сетях слухи.

Как передает Trend, об этом Касым-Жомарт Токаев сказал в интервью местным СМИ.

"Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно", - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что его основные усилия сосредоточены на развитии Казахстана.

"У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать", - добавил Касым-Жомарт Токаев.