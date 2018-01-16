Иран заинтересован в налаживании банковских отношений с Кыргызстаном

Иранские бизнесмены заинтересованы в создании совместных предприятий и фондов в Кыргызстане, но реализации подобных идей препятствует отсутствие банковского сотрудничества между двумя странами, сообщает Kabar.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Кыргызстане Али Моджтаба Рузбехани сообщил, что сотрудничество в банковской сфере сдвинулось с мертвой точки лишь в прошлом году.

«Надеемся, что в ближайшее время сотрудничество в этой сфере даст свои результаты. Мы уверены, что если банковское сотрудничество восстановится, то товарооборот тоже увеличится в разы, что стимулирует приезд бизнесменов из Ирана», - сказал посол.

Он добавил, что компании по оказанию технических услуг Ирана признаны во всем мире, и они реализуют много проектов в разных странах.

«Эти компании заинтересованы в участии инфраструктурных проектов в Кыргызстане. Если они почувствуют интерес Кыргызстана в их деятельности, то они будут только рады», - отметил дипломат.

Со своей стороны он выразил готовность поддержать все инициативы, способные положительно повлиять на развитие экономических отношений между двумя государствами, в том числе и идею о создания иранского банка в Кыргызстане.

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