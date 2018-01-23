Жээнбеков рассказал, как остановить миграцию в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал, как остановить миграцию в стране.

На первом заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства о местных и государственных администрациях и местном самоуправлении Жээнбеков отметил, что когда он был губернатором, у него не хватило сил остановить миграцию, потому что не было поддержки, передает Kabar.

Обращаясь к полпредам правительства в областях, Жээнбеков сообщил, что у них теперь получится, потому что он поможет им.

«Когда я была премьер-министром, то помню, что компания «Умут» открыла филиалы в Таласской и Ошской областях. В результате закупочная цена молока увеличилась на 5 сомов. Наличие 3-4 коров позволит обеспечивать семью, плюс еще надо внимание направлять на селекцию. Получая 60 литров молока в сутки от коров и продавая по 20 сомов можно в день зарабатывать 1200 сомов или 36 тысяч сомов в месяц. Это сопоставимо с доходом мигрантов и можно остановить миграцию», - сказал Жээнбеков.

Президент призвал гарантийные фонды обращать внимание на регионы и помогать получать фермерам кредиты, и призвал «не выдавать их направо и налево родственникам и знакомым, и помогать только тем, кто нуждается.

«Гарантийные фонды должны помогать малоимущим крестьянам получать кредиты в комбанков», - отметил глава государства.

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