В Кыргызстане вырос объем грузоперевозок в январе 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Кыргызстане в январе 2023 года составил 3,8 миллиона тонн.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Кыргызстана.
Отметим, что в отчетный период объем грузоперевозок в Кыргызстане вырос на 33,9 процента по сравнению с январем 2022 года (2,8 миллиона тонн). При этом более 53 процентов грузоперевозок было осуществлено индивидуальными предпринимателями.
За отчетный период около 3,1 миллиона тонн грузов было перевезено с помощью автомобильного транспорта, 636 600 тонн - железнодорожным транспортом и 58 200 тонн – по трубопроводам.
Рост в объеме грузоперевозок был зафиксирован во всех регионах страны, за исключением Бишкека и Баткенской области.
Между тем наибольший рост в объеме грузоперевозок был отмечен в Таласской области. Показатель вырос почти в 6 раз с 185 000 тонн в январе 2022 года до 1,1 миллиона тонн в январе 2023 года.
|
Регион
|
Январь 2023
|
Январь 2022
|
Баткенская область
|
100 500 тонн
|
103 000 тонн
|
Джалал-Абадская область
|
128 500 тонн
|
125 600 тонн
|
Иссык-Кульская область
|
136 400 тонн
|
135 800 тонн
|
Нарынская область
|
108 3 тонн
|
102 800 тонн
|
Ошская область
|
286 1 тонн
|
271 800 тонн
|
Таласская область
|
1,1 миллионов тонн
|
185 000 тонн
|
Чуйская область
|
792,700 тонн
|
782 400 тонн
|
город Бишкек
|
1,08 миллиона тонн
|
1,09 миллиона тонн
|
город Ош
|
53 300 тонн
|
51 000 тонн
Напомним, что согласно статистике Евразийской экономической комиссии, объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Кыргызстане в 2022 году составил 44,3 миллиона тонн, что почти на 30 процентов превышает показатель 2021 года (34,1 миллиона тонн).