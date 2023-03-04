В Кыргызстане вырос объем грузоперевозок в январе 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Кыргызстане в январе 2023 года составил 3,8 миллиона тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Кыргызстана.

Отметим, что в отчетный период объем грузоперевозок в Кыргызстане вырос на 33,9 процента по сравнению с январем 2022 года (2,8 миллиона тонн). При этом более 53 процентов грузоперевозок было осуществлено индивидуальными предпринимателями.

За отчетный период около 3,1 миллиона тонн грузов было перевезено с помощью автомобильного транспорта, 636 600 тонн - железнодорожным транспортом и 58 200 тонн – по трубопроводам.

Рост в объеме грузоперевозок был зафиксирован во всех регионах страны, за исключением Бишкека и Баткенской области.

Между тем наибольший рост в объеме грузоперевозок был отмечен в Таласской области. Показатель вырос почти в 6 раз с 185 000 тонн в январе 2022 года до 1,1 миллиона тонн в январе 2023 года.

Регион Январь 2023 Январь 2022 Баткенская область 100 500 тонн 103 000 тонн Джалал-Абадская область 128 500 тонн 125 600 тонн Иссык-Кульская область 136 400 тонн 135 800 тонн Нарынская область 108 3 тонн 102 800 тонн Ошская область 286 1 тонн 271 800 тонн Таласская область 1,1 миллионов тонн 185 000 тонн Чуйская область 792,700 тонн 782 400 тонн город Бишкек 1,08 миллиона тонн 1,09 миллиона тонн город Ош 53 300 тонн 51 000 тонн

Напомним, что согласно статистике Евразийской экономической комиссии, объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Кыргызстане в 2022 году составил 44,3 миллиона тонн, что почти на 30 процентов превышает показатель 2021 года (34,1 миллиона тонн).