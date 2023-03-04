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В Кыргызстане вырос объем грузоперевозок в январе 2023 г.

Кыргызстан Материалы 4 марта 2023 08:35 (UTC +04:00)
В Кыргызстане вырос объем грузоперевозок в январе 2023 г.

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Кыргызстане в январе 2023 года составил 3,8 миллиона тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Кыргызстана.

Отметим, что в отчетный период объем грузоперевозок в Кыргызстане вырос на 33,9 процента по сравнению с январем 2022 года (2,8 миллиона тонн). При этом более 53 процентов грузоперевозок было осуществлено индивидуальными предпринимателями.

За отчетный период около 3,1 миллиона тонн грузов было перевезено с помощью автомобильного транспорта, 636 600 тонн - железнодорожным транспортом и 58 200 тонн – по трубопроводам.

Рост в объеме грузоперевозок был зафиксирован во всех регионах страны, за исключением Бишкека и Баткенской области.

Между тем наибольший рост в объеме грузоперевозок был отмечен в Таласской области. Показатель вырос почти в 6 раз с 185 000 тонн в январе 2022 года до 1,1 миллиона тонн в январе 2023 года.

Регион

Январь 2023

Январь 2022

Баткенская область

100 500 тонн

103 000 тонн

Джалал-Абадская область

128 500 тонн

125 600 тонн

Иссык-Кульская область

136 400 тонн

135 800 тонн

Нарынская область

108 3 тонн

102 800 тонн

Ошская область

286 1 тонн

271 800 тонн

Таласская область

1,1 миллионов тонн

185 000 тонн

Чуйская область

792,700 тонн

782 400 тонн

город Бишкек

1,08 миллиона тонн

1,09 миллиона тонн

город Ош

53 300 тонн

51 000 тонн

Напомним, что согласно статистике Евразийской экономической комиссии, объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Кыргызстане в 2022 году составил 44,3 миллиона тонн, что почти на 30 процентов превышает показатель 2021 года (34,1 миллиона тонн).

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