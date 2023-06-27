Кыргызстан играет важную роль в развитии маршрутов между Европой и Азией – МИД Испании

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии, играет значительную роль в развитии торговых маршрутов между Европой и Азией.

Об этом сказали Trend в пресс-службе министерства иностранных дел Испании.

"Кыргызстан и другие страны Центральной Азии играют существенную роль в развитии новых торговых маршрутов между Европой и Азией, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (также известный как Средний коридор). В связи с этим Испания, которая будет председательствовать в Совете ЕС во втором полугодии 2023 года, поддержит укрепление отношений между Кыргызстаном и Европейским союзом, в частности через европейскую инициативу Global Gateway", — сказали в министерстве.

Было отмечено, что Испания полна решимости и далее углублять и укреплять отношения с Кыргызстаном, учитывая растущее значение страны в нынешнем геополитическом ландшафте.

В пресс-службе также добавили, что испанские компании, благодаря накопленному опыту, могут внести значительный вклад в развитие экономики Кыргызстана в перспективных областях, таких как возобновляемая энергетика, управление водными ресурсами и развитие инфраструктуры.