Завершился госвизит президента Кыргызстана в Монголию

БАКУ /Trend/ - Завершился государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Монголию.

Как передает Trend, визит состоялся по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха 9-11 июля.

Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном форматах. По итогам переговоров Садыр Жапаров и Ухнаагийн Хурэлсух подписали Совместную декларацию Кыргызстана и Монголии об установлении дружбы и сотрудничества.

Также в рамках государственного визита подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие кыргызско-монгольского двустороннего сотрудничества.

Вечером, 11 июля, завершив государственный визит в Монголию, Садыр Жапаров вернулся в г. Бишкек.