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Завершился госвизит президента Кыргызстана в Монголию

Кыргызстан Материалы 12 июля 2023 04:58 (UTC +04:00)
Завершился госвизит президента Кыргызстана в Монголию

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Завершился государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Монголию.

Как передает Trend, визит состоялся по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха 9-11 июля.

Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном форматах. По итогам переговоров Садыр Жапаров и Ухнаагийн Хурэлсух подписали Совместную декларацию Кыргызстана и Монголии об установлении дружбы и сотрудничества.

Также в рамках государственного визита подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие кыргызско-монгольского двустороннего сотрудничества.

Вечером, 11 июля, завершив государственный визит в Монголию, Садыр Жапаров вернулся в г. Бишкек.

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