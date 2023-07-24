В международном аэропорту Кыргызстана вырос объем пассажироперевозок

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт "Манас" в Кыргызстане обслужил более 2,5 миллионов пассажиров в период с января по июнь 2023 года, сообщает в Trend.

Как информирует пресс-служба аэропорта, отмечается увеличение объема пассажирских перевозок на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что за шесть месяцев 2023 года международными рейсами было перевезено около 1,8 миллиона пассажиров. В то же время на внутренних рейсах было зарегистрировано порядка 714 900 пассажиров.

Кроме того, с января по июнь 2023 года в аэропорту "Манас" было выполнено в общей сложности 19 500 рейсов, что на 2,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Из них 13 800 рейсов являлись международными, в то время как 5 700 рейсов были внутренними.

Напомним, что в Кыргызстане всеми видами транспорта с января по июнь 2023 года было перевезено 246 миллионов пассажиров, что на 8,4 процента выше показателей соответствующих месяцев 2022 года. Грузоперевозки по стране за указанный период достигли 22,285 миллионов тонн, увеличившись на 14,5 процента по сравнению с прошлогодними показателями.