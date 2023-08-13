Кыргызстан и Китай подписали документ по увеличению грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - В городе Чолпон-Ата состоялась встреча представителей министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана и Департамента транспорта Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в рамках встречи был подписан протокол «О согласовании дополнительного обмена бланками разрешений на автоперевозку грузов в количестве 20 тыс. штук». Документ подписали заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Ырысбек Бариев и заместитель секретаря Коммунистической партии Департамента транспорта СУАР КНР Лю Пин.

Отмечается, что этот протокол включает установку квот на количество разрешений на автоперевозку грузов на следующий год – 2024 год, и их количество составляет 60 тысяч штук.

На этой же встрече между делегациями обеих стран также был заключен меморандум о сотрудничестве между кыргызской логистической компанией и китайской компанией, занимающейся международной экспедицией грузов.