Вырос кыргызский импорт бензина из Казахстана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года Кыргызстан импортировал 37,725 миллиона литров автомобильного бензина из Казахстана, сообщает Trend.

По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, импорт вырос в более чем в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда из Казахстана было импортировано 4,022 миллиона литров бензина.

Стоимость импорта увеличилась в 5 раз в годовом отношении, составив 11,470 миллиона долларов. В январе-июне 2022 года было импортировано бензина на 2,170 миллиона долларов.

Таким образом, за отчетный период Казахстан стал вторым по величине экспортером автомобильного бензина в Кыргызстан.

Суммарный объем импорта автомобильного бензина Кыргызстаном с января по июнь 2023 года составил 271,535 миллиона литров, что на 35 процентов меньше, чем в соответствующий период 2022 года (414,958 миллиона литров).

Стоимость импорта составила 102,053 миллиона долларов, что на 48 процентов ниже, чем в аналогичный период предыдущего года (195,782 миллиона долларов).

В первой половине текущего года Россия была основным поставщиком автомобильного бензина в Кыргызстан, экспортировав 233,652 миллиона литров на сумму 90,498 миллиона долларов.