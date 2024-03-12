Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Кыргызстан и ЕЭК обсудили вопросы евразийской повестки

Кыргызстан Материалы 12 марта 2024 23:47 (UTC +04:00)
Кыргызстан и ЕЭК обсудили вопросы евразийской повестки

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым, передает Trend.

Согласно информации, глава правительства поздравил Бакытжана Сагинтаева с его назначением на должность, отметив, что его многолетний опыт и глубокое понимание всех аспектов текущего развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут способствовать дальнейшему укреплению потенциала союза.

Сообщается, что на встрече обсуждались текущие вопросы в евразийской повестке дня, включая укрепление взаимодействия, развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение беспрепятственного перемещения товаров в рамках взаимной торговли и расширение полномочий ЕЭК.

Напомним, что Бакытжан Сагинтаев занял должность председателя коллегии ЕЭК с 1 января 2024 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости