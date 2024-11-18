Кыргызстан и Узбекистан разрабатывают возможность взаимных платежей между нацсистемами (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Планируется внедрение возможности оплаты картами Кыргызской национальной платежной системы (НПС) Элкарт в сети узбекской НПС UZCARD и наоборот, картами UZCARD в сети Элкарт.

Об этом сообщили Trend в ЗАО Межбанковский Процессинговый Центр (оператор НПС Элкарт).

24 октября этого года был подписан меморандум о сотрудничестве между национальными платежными системами Кыргызстана Элкарт и Узбекистана UZCARD, который направлен на создание единой платежной экосистемы между двумя странами.

"Первым этапом планируется реализация возможности осуществления переводов с карты одной платежной системы на другую. Вторым этапом запланированы работы по реализации наземного эквайринга - операции по снятию наличности в банкоматах и возможность оплаты в POS-терминалах картами Элкарт в сети UZCARD и наоборот, картами UZCARD в сети Элкарт", - сказали в организации.

Как сообщили в Межбанковском Процессинговом Центре, для проекта будут использованы современные технологии, которые позволят обеспечить прозрачность и безопасность данных, предотвратить несанкционированный доступ и повысить защиту от мошенничества. Внедрение новых решений также поможет сократить время на обработку транзакций, позволяя осуществлять мгновенные переводы.

"Возможность оплаты картами национальной платежной системы за пределами страны и увеличение безналичного оборота между странами откроет новые возможности не только для финансовой инфраструктуры двух стран, но и даст толчок развитию взаимной торговли, туризма и экономического сотрудничества во многих других отраслях Кыргызстана и Узбекистана", - отметили в центре.