Президенты Кыргызстана и Германии обсудили возможности для расширения сотрудничества

БИШКЕК/Trend/- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине обсудили возможности для расширения кыргызско-германского сотрудничества.
Об этом сообщает во вторник Trend, со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана. Жапаров встретился со Штайнмайером в рамках своего официального визита в Германию.
В ходе встречи в формате тет-а-тет стороны обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Также были обсуждены актуальные вопросы глобальной международной повестки и меры по обеспечению региональной безопасности.
Главы государств отметили взаимную готовность к дальнейшему развитию и укреплению кыргызско-германских взаимоотношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Отметим, что Жапаров 25 ноября прибыл с официальным визитом в Германию, а до этого он побывал с официальным визитом в Австрии.