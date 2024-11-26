Президенты Кыргызстана и Германии обсудили возможности для расширения сотрудничества

БИШКЕК/Trend/- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине обсудили возможности для расширения кыргызско-германского сотрудничества.

Об этом сообщает во вторник Trend, со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана. Жапаров встретился со Штайнмайером в рамках своего официального визита в Германию.

В ходе встречи в формате тет-а-тет стороны обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также были обсуждены актуальные вопросы глобальной международной повестки и меры по обеспечению региональной безопасности.

Главы государств отметили взаимную готовность к дальнейшему развитию и укреплению кыргызско-германских взаимоотношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Отметим, что Жапаров 25 ноября прибыл с официальным визитом в Германию, а до этого он побывал с официальным визитом в Австрии.