Состоится первый саммит глав Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

БИШКЕК /Trend/ - 31 марта 2025 года в Худжанде, Таджикистан, пройдет первый в истории трехсторонний саммит глав Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сказал заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, выступая на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Об этом сообщает Trend, со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана

Э.Байсалов отметил, что окончательное согласование линии кыргызско-таджикской государственной границы стало историческим триумфом дипломатии и политической воли.

"Это соглашение стало возможным благодаря дальновидному руководству Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, его неустанным усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе. Мы доказали, что даже самые сложные вопросы могут решаться через диалог, взаимное уважение и доверие", - подчеркнул он.

Напомним, что 21 февраля 2025 года Кыргызстан и Таджикистан подписали окончательное соглашение о делимитации кыргызско-таджикской границы. Протяженность этой границы составляет около 980 км. Переговоры о делимитации продолжались с декабря 2002 года.