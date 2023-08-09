В Таджикистане сняли запрет на экспорт цемента

БАКУ /Trend/ - Власти Таджикистана объявили об отмене запрета на экспорт цемента, который был введен в июле этого года, передает Trend.

Ранее в июле таджикское правительство временно запретило экспорт цемента.

Глава Агентства по экспорту Бахриддин Сироджиддинзода на пресс-конференции сообщил, что причина введения запрета связана с "небольшим недоразумением", хотя конкретные детали он не уточнил. Он отметил, что возник спор между некоторыми государственными структурами из-за цен на экспортируемый в Узбекистан цемент. Однако данная проблема была разрешена, и на данный момент запрет на экспорт цемента отменен.

Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир объявил ранее, что запрет на экспорт цемента действовал всего пять дней и был вызван дефицитом высококачественного цемента на строительстве стратегически важных экономических объектов. Однако на данный момент этот запрет снят, добавил министр.

Согласно данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, объем производства цемента в первом полугодии текущего года составил около 2,1 миллиона тонн, что на 4,0% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.