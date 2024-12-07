Таджикистан на пути к достижению ЦУР по борьбе с бедностью и неравенством - ООН (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Таджикистан находится на пути достижения Цели 1 (отсутствие бедности) и Цели 10 (сокращение неравенства) Целей устойчивого развития (ЦУР).

Об этом сказала в интервью Trend постоянный координатор программ ООН в Таджикистане Парвати Рамасвами.

"Чтобы оценить усилия Таджикистана по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), следует рассмотреть несколько ключевых областей, включая действия правительства, национальную политику, международное сотрудничество и успехи в достижении конкретных целей", - сказала она.

Координатор программ ООН отметила, что в 2016 году в Таджикистане была принята Национальная стратегия развития на период с 2016 по 2030 годы, которая была разработана в соответствии с ЦУР. О прогрессе в достижении ЦУР сообщалось в Добровольных национальных обзорах, которые дважды представлялись - в 2017 году и в 2023 году - на Политических форумах высокого уровня в Нью-Йорке.

"Рада отметить, что также недавно в сотрудничестве с министерством экономического развития и торговли страны и муниципалитетом Душанбе мы оказали содействие в составлении первого отчёта по Добровольному местному обзору столицы, который был представлен в ноябре на Всемирном форуме городов в Каире", - сказала она.

Рамасвами отметила, что в рамках поддержки процесса составления Добровольных национальных отчётов в 2023 году система ООН помогла внедрить Национальный механизм отслеживания ЦУР, разработанный для измерения прогресса и определения областей, в которых необходимы дополнительные усилия.

"Таджикистан находится на пути достижения Цели 1 (отсутствие бедности) и Цели 10 (сокращение неравенства). Наблюдается значительный прогресс в достижении Цели 16 (мир, справедливость и эффективные государственные учреждения), а также Цели 11 (устойчивые города и сообщества),"- сказала представитель ООН.

По ее словам, на фоне более активного и широкого использования возобновляемых источников энергии потребление энергии также продолжает расти (Цель 7 - обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии).

"Другие области, требующие улучшения – социальная защита, устойчивое сельское хозяйство с высокой производительностью, инклюзивные образовательные учреждения, рациональное водопользование и энергоэффективность, трудовые права и безопасные условия труда, управление природными ресурсами, а также диверсифицированное и устойчивое финансирование", - сказала Рамасвами.