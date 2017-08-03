Сеул готов к укреплению сотрудничества с Ашхабадом

3 августа 2017 07:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Уверен, что дружественное сотрудничество между Республикой Корея (Южная Корея) и Туркменистаном, дипломатическим отношениям между которыми исполнилось 25 лет, будет и впредь расширяться, сказано в в письме адресованном президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от южнокорейского коллеги Мун Чже Ин.

В период своего президентства я буду прилагать все усилия для развития взаимовыгодного партнёрства наших стран. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а также дальнейшего прогресса и процветания Туркменистану, - говорится в послании.

Сеул рассчитает на партнёрство с Туркменистаном в таких сферах, как разработка газовых месторождений, создание нефтехимической и газовой инфраструктур и модернизация промышленности.

На данном этапе, южнокорейские LG и Hyundai с японской TOYO ведут строительство газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы (у туркменского берега Каспия). Общая стоимость проекта составляет более 3,4 миллиарда долларов США. Газохимический комплекс планируется ввести в строй в сентябре 2018 года.

Мощность предприятия будет рассчитана на переработку 5 миллиардов кубометров газа в год и производство 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысячи тонн полипропилена.

Ранее сообщалось, что LG и Hundai на сервисных условиях выполнили крупный проект по освоению месторождения Галкыныш, располагающего крупнейшими в Туркменистане запасами газа. Кроме того, данный консорциум получил крупный проект на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши.

Ашхабад и Сеул особое внимание уделяют вопросам сотрудничества и в транспортной сфере в контексте развития транзитной и логистической инфраструктуры по линии Восток-Запад и Север-Юг с выходом на европейские и ближневосточные рынки.

Проект будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. Это открывает оптимальный путь на европейские и ближневосточные рынки через территорию Центральной Азии из Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным туркменской стороны, общий товарооборот Туркменистана и Южной Кореи за последние годы вырос с 200 миллионов до почти двух миллиардов долларов США.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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