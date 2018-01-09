Китай тестирует туркменский железнодорожный транзит в Иран

9 января 2018 08:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Из Туркменистана в Иран через железнодорожную станцию Акяйла проследовал контейнерный поезд, совершающий очередной тестовый рейс по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран, сообщает во вторник государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Стартовавший 28 декабря 2017 года из города Чанша (провинция Хунань) – крупного промышленного центра на юге Китая – железнодорожный состав из 41 контейнерного вагона, гружёных товарами народного потребления, поможет точно определить временные и другие рабочие характеристики пути следования для налаживания регулярных перевозок, говорится в информации.

Отправка поезда по маршруту Чанша (Китай)–Алтынкол (Казахстан)–Болашак–Серхетяка (Туркменистан)–Акяйла–Инчебурун (Иран)-Тегеран прошла в торжественной обстановке, соответствующей значению события.

Вслед за первым поездом по коридору Китай-Казахстан-Туркменистан–Иран 29 декабря отправился второй аналогичный состав из города Инчуань (автономного региона в центральной части КНР), а на следующий день, 30 декабря, третий – из города Сиань провинции Шаньси на севере КНР.

Первый из упомянутых грузовой поезд, тестирующий возможности транспортно-логистической инфраструктуры четырех дружественных стран, 4 января прибыл в Казахстан на приграничную с КНР станцию Алтынкол, а 7 января достиг границ Туркменистана, где был торжественно встречен на станции Серхетяка.

Далее он преодолел 825 километров до туркменской станции Акяйла, расположенной на самом юге Балканского велаята (области), причём с опережением заданного графика, и вышел на территорию Ирана.

«Для Туркменистана участие в этом международном логистическом проекте означает активизацию транзитных возможностей», - отмечается в комментарии агентства.

Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран представляет собой наиболее экономичную стальную магистраль между Азией и Европой, кратчайший путь доставки грузов, в том числе транзитных, а в будущем – и для пассажирских перевозок.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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