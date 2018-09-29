В Ашхабаде состоится заседание СНГ в сфере связи

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 9-10 октября 2018 года пройдет заседание совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и заседание координационного совета государств - участников СНГ по информатизации при РСС. Об этом говорится в сообщении исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии ожидается участие представителей отрасли из стран СНГ, авторитетных организаций, в том числе Международного союза электросвязи (МСЭ).

Региональное содружество в области связи - одна из первых интеграционных организаций на постсоветском пространстве, созданная 17 декабря 1991 года в Москве главами администраций связи государств-участников СНГ.

Членами РСС являются 12 стран СНГ.

Цель РСС - предоставление равноправного доступа к среде информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и осуществлению деятельности по содействию развитию телекоммуникаций в регионе.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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