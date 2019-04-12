Назначен посол Туркменистана в Тунисе

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Тунисе назначен Ишангулы Аманлыев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

Аманлыев возглавляет дипломатическую миссию в Турции и курирует по совместительству миссию в Марокко.

Напомним, что в начале года вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов был принят президентом Туниса Беджи Каидом Эссебси. На встрече особое внимание было уделено развитию отношений в торгово-экономической сфере.

Глава Туниса инициировал создание совместной рабочей группы для расширения двустороннего сотрудничества. Делегация Туркменистана также провела встречу с министром развития, инвестиций и международного сотрудничества Туниса Заедом аль Азари.

Стороны констатировали наличие широких возможностей для реализации связей в таких областях, как инвестиционная деятельность, индустриализация, торговля и сельское хозяйство. Была достигнута договоренность о развитии правовой базы, регламентирующей отношения между двумя странами в инвестиционной и налоговой сферах.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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