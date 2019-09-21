Туркменистан разрабатывает проект Национальной стратегии по изменению климата

21 сентября 2019 14:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане ведется разработка проекта новой редакции Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал Алтын Асыр.

Разработка этого документа имеет международное значение, в том числе в контексте предстоящего 23 сентября текущего года в Нью-Йорке Климатического саммита под эгидой ООН, говорилось в репортаже.

Туркменистан является одним из первых государств-членов ООН, принявших Национальную стратегию по изменению климата в 2012 году.

В последние годы ООН приняла ряд важных документов по глобальному развитию, среди которых – Стратегия до 2030 года и Парижское соглашение по изменению климата. С учётом этого и ведется подготовка проекта новой редакции Национальной стратегии Туркменистана.

Отметим, что с момента принятия прежней Национальной стратегии в данной сфере соответствующие государственные структуры Туркменистана осуществляли ряд проектов, нацеленных на климатически устойчивую жизнедеятельность в засушливых регионах, энергоэффективность и рациональное водопользование.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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