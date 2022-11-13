ФАО поддерживает Туркменистан в комплексном управлении природными ресурсами (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поддерживает Туркменистан в комплексном управлении природными ресурсами.

Об этом сказал Trend в воскресенье Cубрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу.

Он подчеркнул, что в 2018 году был запущен региональный проект по расширению масштабов комплексного управления природными ресурсами на подверженных засухе и засолению сельскохозяйственных производственных ландшафтах в странах Центральной Азии и в Турции.

"Финансируемый Глобальным экологическим фондом проект направлен на расширение подходов к комплексному управлению ландшафтами и методов комплексного управления природными ресурсами, которые помогут стабилизировать ситуацию с засолением почв, уменьшить эрозию, улучшить улавливание и удержание воды в почве, сократить потери агробиоразнообразия, тем самым уменьшая тенденции опустынивания", - сказал Гуцу.

Было отмечено, что партнерство между Туркменистаном и ФАО неуклонно росло с тех пор, как страна вступила в организацию в 1995 году. На протяжении многих лет техническая поддержка ФАО охватывала широкий круг областей, связанных с продовольственной безопасностью, сельским хозяйством и развитием сельских районов, с уделением все большего внимания наращиванию национального потенциала и охране окружающей среды.