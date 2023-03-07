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Израиль открывает постоянное представительство в Туркменистане – министр

Туркменистан Материалы 7 марта 2023 11:23 (UTC +04:00)
Израиль открывает постоянное представительство в Туркменистане – министр

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Израиль открывает постоянное представительство в Туркменистане.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в публикации министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Twitter.

"Отношения между нашими странами являются важными и стратегическими, а данный шаг дополнительно укрепит эти отношения и приведет к расширению сотрудничества", - добавил министр.

Он заявил, что Израиль продолжит и дальше укреплять свои позиции на международной арене.

Стоит отметить, что 28 февраля нынешнего года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева с главой отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Ювалем Фухсахом, прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения туркмено-израильских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

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