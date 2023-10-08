В Ираке заявили об интересе в ежегодных поставках газа из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Ирак выразил интерес к ежегодным своповым поставкам туркменского газа через Иран в объеме 10 миллиардов кубических метров, передает Trend.

Согласно информации, в рамках рабочего визита делегации, возглавляемой государственным министром и председателем государственного концерна "Туркменгаз" Максатом Бабаевым с 5 по 8 октября, Туркменистан и Ирак подписали в Багдаде меморандум о поставках туркменского газа.

Сообщается, что соглашение предусматривает поставки газа из Туркмении в Ирак по схеме своп через Иран, и Ирак готов ежегодно принимать около 10 миллиардов кубических метров туркменского природного газа. Стороны также обсудили различные аспекты будущей совместной деятельности в газовой отрасли, включая юридические, коммерческие, финансовые и организационные условия.