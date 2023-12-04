Деловой совет Туркменистан-США проведет свою ежегодную бизнес-миссию

БАКУ /Trend/ - В период с 5 по 7 декабря Деловой совет Туркменистан-США (USTBC) проведет свою ежегодную бизнес-миссию в Ашхабаде, передает Trend.

Миссия включит обсуждения за круглым столом с участием высокопоставленных чиновников туркменского правительства, а также взаимодействие с посольством США.

Бизнес-форум пройдет в отеле Yyldyz столицы, где представители деловых кругов двух стран обсудят широкий спектр вопросов в рамках их двустороннего взаимодействия. В состав американской делегации, возглавляемой исполнительным директором USTBC Эриком Стюартом, входят представители таких компаний как Climate Compass, Case New Holland, Honeywell, John Deere, Palo Alto Networks, Visa и Westport Trading Europe Ltd.

Деловой совет Туркменистан-США был учрежден в 2008 году по предложению экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова, высказанному в ходе встречи с предпринимательским сообществом США в Нью-Йорке. Эта некоммерческая организация, базирующаяся в Вашингтоне, способствует развитию торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Соединенными Штатами.