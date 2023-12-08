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Туркменистан и ОАЭ стремятся удвоить товарооборот в ближайшие годы

Туркменистан Материалы 8 декабря 2023 07:29 (UTC +04:00)
Туркменистан и ОАЭ стремятся удвоить товарооборот в ближайшие годы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане, Ахмет Аль-Хай Аль Хаммели, подчеркнул, что Ашхабад и Абу-Даби стремятся к удвоению товарооборота в ближайшие годы, передает Trend.

Глава дипмиссии ОАЭ отметил, что двусторонние отношения переживают период беспрецедентного роста на всех уровнях. В частности, в 2022 году объем товарооборота достиг примерно 1 миллиарда 300 миллионов долларов (за исключением нефтяной торговли) с темпом роста в 49 процентов.

Ахмет Аль-Хай Аль Хаммели отметил, что ОАЭ удерживают первую позицию в международных отчетах о конкурентоспособности по 186 показателям и занимают первое место в арабском мире по 508 показателям.

Посол выразил оптимизм относительно будущих двусторонних отношений, учитывая существенные перспективы в партнерстве двух стран, включая сектор нефтегазовой промышленности.

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