В Туркменистане зафиксировали двукратный рост авиаперевозок

БАКУ /Trend/ - За период с января по ноябрь 2023 года Агентство "Туркменховаеллары" почти вдвое увеличило объемы перевозок пассажиров и грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Этот рост составил 99%, как сообщил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций, Мамметхан Чакыев, в ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана.

В общей сложности темп роста в сфере транспорта и коммуникаций Туркменистана за январь-ноябрь 2023 года достиг 121,3%. Помимо авиаперевозок, положительные тенденции также наблюдались в других секторах: грузоперевозки увеличились на 3,9%, пассажироперевозки – на 5,1%, услуги железных дорог – на 6,5%, автотранспорта – на 17%, морского и речного транспорта – на 5,2%.