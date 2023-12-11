Темп роста ВВП Туркменистана за 11 месяцев 2023 года составил 6,3%

БАКУ /Trend/ - В течение 11 месяцев 2023 года темп роста ВВП Туркменистана составил 6,3%, передает Trend.

Сравнивая этот период с аналогичным прошлого года, общее производство продукции в стране увеличилось на 6,6%. Объем розничного товарооборота за этот период также увеличился на 9,9%.

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, Ходжамурат Гелдимырадов, отметил, что внешнеторговый оборот в сравнении с предыдущим годом составил 96%. По его словам, исполнение доходной части государственного бюджета за январь-ноябрь 2023 года составило 109,8%, а расходной – 98%.

Гелдимырадов также подчеркнул, что среднемесячная заработная плата в крупных и средних предприятиях увеличилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул, что выплаты, такие как заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии, осуществляются своевременно.