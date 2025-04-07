В Ашхабаде с большим интересом встретили спектакль Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан» (ФОТО)

В столице Туркменистана, городе Ашхабаде, в Русском драматическом театре имени А.С. Пушкина традиционно ставится бессмертное произведение великого композитора Узеира Гаджибейли — «Аршин мал алан».

Об этом сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане.

В Туркменистане продолжают сохранять и развивать классические азербайджанские традиции. В Ашхабаде в Русском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялась встреча любителей театра с бессмертным произведением великого композитора Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан». В этом году, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, в нашей стране и во всём мире отмечается 140-летие со дня рождения Узеира Гаджибейли.

Это произведение, которое по праву считается жемчужиной азербайджанской классической музыки, было с большим интересом и аплодисментами встречено зрителями на сцене драматического театра имени А.С. Пушкина в Ашхабаде. В конце вечера коллектив посольства Азербайджана в Туркменистане и члены их семей, присутствовавшие на спектакле, встретились с артистами и выразили им свою признательность, вручив букеты цветов.

Было отмечено, что спектакль «Аршин мал алан» занимает особое место в культурной жизни Туркменистана. Спектакль ставится в различных театрах Ашхабада, а с 1980-х годов его регулярно ставят в Русском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Произведение вызывает большой интерес и невероятный восторг как у отечественных, так и у зарубежных зрителей, и высоко ценится любителями театра.