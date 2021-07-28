Узбекистан рассматривает австрийский опыт в сфере производства экспортоориентированной сельхозпродукции

Узбекистан рассматривает австрийский опыт в сфере производства экспортоориентированных сельскохозяйственных продуктов, передает Trend со ссылкой на Dunyo.

Посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев провел встречу с исполнительным директором Австрийского сельскохозяйственного кластера (Austrian Agricultural Cluster - AAC) Херманом Визером и исполнительным директором австрийской компании «Bertschlaska» Хубертом Хаклем, в ходе которой были обсуждены вопросы применения передового австрийского опыта и инновационных технологий в агропромышленной отрасли Узбекистана.

В ходе переговоров также обсуждены возможности для экспорта товаров отечественных предпринимателей в Австрию с учетом обретения Узбекистаном статуса страны бенефициара специальной системы преференций Европейского союза для устойчивого развития и эффективного управления (GSP+), которая позволяет беспошлинно экспортировать 6200 видов отечественные товары на рынок ЕС.

В ходе встречи сторонами обсуждены вопросы учреждения совместных Центров повышения квалификации, а также техникумов по подготовке профессиональных агрономов в регионах республики с привлечением австрийских специалистов, преподавателей и инновационных методов обучения.

Также австрийская сторона выразила заинтересованность в организации программ «Train-the-trainer» для специалистов из Узбекистана (преподавателей «школы фермеров») в аграрных учебных заведениях Австрии по таким направлениям, как животноводство и переработки молока и мяса.

Кроме того, рассмотрены приоритеты сотрудничества в рамках инновационных проектов - «From farm to Fork», которые включают в себя все этапы производственного цикла - от создания фермерских хозяйств до поставки готовой продукции конечному потребителю.

По итогам встречи сторонами также достигнута договоренность об организации визита специалистов ААС в Узбекистан в целях проведения мастер-классов для отечественных фермеров и представителей субъектов сельскохозяйственной сферы.

Австрийский сельскохозяйственный кластер (Austrian Agricultural Cluster - AAC) является ассоциацией самых инновационных австрийских производителей технологий в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и возобновляемых источников энергии.

AAC был основан в 1999 году в рамках программы развития Министерства сельского хозяйства и Федеральной экономической торговой палаты Австрии.

Деятельность ААС охватывает такие области, как технологии инновационного и интенсивного земледелия (орошение, сельхозтехнологии, подготовка почвы), индивидуальные комплексные решения для мясной и молочной промышленности, обучение специалистов аграрной отрасли, разведение животных и генетика.

Членами АСС являются ведущие австрийские компании, такие как «BAUER Irrigations and Slurry Technology», «Bertsch-Laska», «Biomedica», «Titan Machinery», и другие.