Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Иранская компания Qeshm Air запускает прямые авиарейсы из Тегерана в Ташкент

Узбекистан Материалы 8 августа 2023 01:19 (UTC +04:00)
Иранская компания Qeshm Air запускает прямые авиарейсы из Тегерана в Ташкент

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Иранская авиакомпания Qeshm Air запускает прямые рейсы между Тегераном и Ташкентом, передает Trend.

Планируется, что первый регулярный пассажирский рейс будет осуществлен 9 августа по маршруту Тегеран — Ташкент — Тегеран. Комфортабельные самолеты Airbus A320 будут выполнять эти рейсы один раз в неделю, в среду.

Qeshm Air, иранская авиакомпания с главным офисом в Тегеране, основанная в 1993 году, предоставляет регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки, а также осуществляет чартерные рейсы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости