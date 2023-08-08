Иранская компания Qeshm Air запускает прямые авиарейсы из Тегерана в Ташкент

БАКУ /Trend/ - Иранская авиакомпания Qeshm Air запускает прямые рейсы между Тегераном и Ташкентом, передает Trend.

Планируется, что первый регулярный пассажирский рейс будет осуществлен 9 августа по маршруту Тегеран — Ташкент — Тегеран. Комфортабельные самолеты Airbus A320 будут выполнять эти рейсы один раз в неделю, в среду.

Qeshm Air, иранская авиакомпания с главным офисом в Тегеране, основанная в 1993 году, предоставляет регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки, а также осуществляет чартерные рейсы.