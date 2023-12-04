В Узбекистане создадут национальный реестр для учета выбросов

БАКУ /Trend/ - В ходе участия в 28-ой Конференции ООН по изменению климата (COP28), министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и председатель совета директоров Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на сотрудничество в создании национальной системы углеродных кредитов, передает Trend.

Этот документ соответствует общенациональной стратегии Узбекистана по снижению выбросов, ранее инициированной министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, которое предложило создание национального реестра для отслеживания выбросов.

В ходе встречи Азиз Абдухакимов подчеркнул, что создание реестра является эффективным методом решения проблемы изменения климата. Это представляет собой интеграцию системы регулирования текущих выбросов и стимулирования проектов по их сокращению. Также было отмечено, что национальный реестр представляет собой инструмент для достижения этой интеграции.